Eine Gewitterzelle mit dunklen Wolken zieht über Windräder in der Region Hannover hinweg.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Bakum. Ein Regentief ist über Niedersachsen hinweggezogen und hat viele Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. Einige Regenzellen wollten gar nicht wieder weg.

Keller und Garagen voll Wasser, überlaufende Gullys: Starkregen hat am Sonntagabend für Hunderte Feuerwehreinsätze in der Region Hannover und anderen Teilen des Landes gesorgt. Allein in Langenhagen gingen 200 Notrufe ein, wie Feuerwehrspre