Annegret Schildt präsentiert ihr Melkhus auf ihrem Hof mit einem Tablett.

picture alliance / dpa

Hannover. Vor 20 Jahren eröffnete eine Landfrau das erste kleine Melkhus in Niedersachsen. Inzwischen ziehen die kleinen grünen Holzhäuschen immer mehr Radtouristen an. Neben Erfrischungen rund um die Milch ist auch Wissenswertes über die Landwirtschaft zu erfahren.

Mehr als zehn Fahrradrouten führen in Niedersachsen an den Melkhüs genannten Stationen zur Stärkung mit Milchprodukten vorbeiführen. In diesem Sommer ist die Resonanz auf die inzwischen mehr als 50 kleinen Stärkungsstationen in den meisten