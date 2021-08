Mann in U-Bahnhof in Hannover ausgeraubt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hannover. Zwei unbekannte Räuber haben in Hannover nach Polizeiangaben einen hohen Bargeldbetrag erbeutet.

Sie griffen am Samstag in einer U-Bahnstation einen 51-jährigen Mann an, schlugen ihn und verletzten ihn leicht. Die Männer entrissen ihrem Opfer einen Turnbeutel, in dem sich das Bargeld befand. Dann flüchteten sie in unbekannter Richtung