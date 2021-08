Ein Fußball liegt auf dem Rasen.

Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Berlin. Matheus Cunha steht beim ersten Heimspiel nicht im Kader von Fußball-Bundesligist Hertha BSC.

Dagegen kann Trainer Pal Dardai in der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf seinen Kapitän Dedryck Boyata setzen. Auch Stürmer Davie Selke kehrt nach seiner Gehirnerschütterung in das Team zurück. Dafür muss