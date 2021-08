Wolfsburger Fußballerinnen in Champions-League-Quali

Fußbälle liegen in einem Tor.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nyon. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen gegen Girondins Bordeaux um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League.

Das ergab die Auslosung am Sonntag in Nyon. Die Niedersächsinnen haben gegen den Tabellendritten der Vorsaison aus Frankreich zunächst Heimrecht und bestreiten das Rückspiel auswärts. Das erste Aufeinandertreffen findet am 31. August oder