Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Neu Wulmstorf. Nach einem Schusswechsel vor einer Shisha-Bar in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Streitigkeiten zwischen Gästen in dem Lokal entwickelten sich Samstagnacht gegen 2.00 Uhr, die Polizei wurde gerufen, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Ein 38-Jähriger erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Wobei er sich