Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Salzgitter. Bei einer Auseinandersetzung hat ein Mann in Salzgitter vier andere mit Reizstoff aus einer Waffe verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es am frühen Samstagmorgen zum Streit innerhalb der fünfköpfigen Gruppe gekommen. Plötzlich habe einer der Beteiligten eine Schreckschusspistole gezogen und damit wohl Reizstoff in Richtung der and