Ein Schwamm liegt an der Schultafel.

Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Hannover. Der niedersächsische Lehrerverband blickt wegen fehlender Lehrkräfte bangend auf den bevorstehenden Schulanfang. Die Politik bewertet die Lage weniger pessimistisch.

Nach Einschätzung des Verbandes niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) steht es auch zu Beginn des neuen Schuljahres schlecht um die Lehrerversorgung in Niedersachsen. Gerade in der Sekundarstufe 1, also an Hauptschulen, Realschulen und Obersch