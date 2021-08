Ein Mann spaziert über den Strand unterhalb der Abbruchkante der letzten Sturmflut.

Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa/Symbolbild

Norden. Die Deiche entlang der niedersächsischen Nordseeküste haben eine vergleichsweise ruhige Sturmflutsaison hinter sich. Auch auf den Inseln haben Wind und Meer keine größeren Schäden hinterlassen. Am Küstenschutz wird dennoch gearbeitet.

Küstenschützer an der niedersächsischen Nordseeküste blicken auf eine ruhige vergangene Sturmflutsaison zurück. Zwischen September 2020 und April 2021 wurden am Pegel Norderney nur eine und am Pegel in Emden zwei leichte Sturmfluten registr