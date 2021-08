Menschen verlassen ein Flugzeug vom Typ Airbus A310 der Luftwaffe und betreten Busse auf dem Gelände vom Flughafen Hannover-Langenhagen.

Langenhagen. Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr für bedrohte Menschen aus Afghanistan weitet sich aus. Erstmals kamen Gerettete in Hannover an, und für die Landeshauptstadt wird das nicht die letzte Ankunft sein.

Die Bundeswehr hat erstmals mit einem eigenen Flugzeug Gerettete aus Afghanistan nach Deutschland gebracht. Ein Militär-Airbus A310 landete am Freitag auf dem Flughafen in Hannover. An Bord waren nach Angaben des niedersächsischen Innenmini