Boris Pistorius (SPD), Innenminister Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Tukwila. Insgesamt 2548 niedersächsische Einsatzkräfte haben in den vergangenen Wochen in den Hochwasserregionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geholfen.

„Dieser Einsatz hat wieder einmal die funktionierende Solidarität innerhalb der Bundesländer bewiesen. Die niedersächsischen Einheiten des Brand- und Katastrophenschutzes haben in den Schadensgebieten direkte und schnelle Hilfe geleistet“,