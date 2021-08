Eine Mitarbeiterin eines Impfteams überprüft eine Spritze mit einem Impfstoff gegen Covid-19.

Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild

Hannover. Mit einer landesweiten Corona-Impfaktion für junge Menschen ab zwölf Jahren will die niedersächsische Landesregierung der Impfkampagne neuen Schwung verleihen.

In der Woche ab dem 30. August sollen niedersachsenweit an rund 50 Orten gezielt Impfaktionen für die Jüngeren stattfinden - etwa an Berufsschulen, in Jugendzentren, Innenstädten und auf Sportplätzen. Daneben können sich die 12- bis 17-Jäh