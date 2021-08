Das Harzer Bergtheater in Thale.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/archivbild

Thale. Das Harzer Bergtheater oberhalb von Thale wird erweitert und technisch modernisiert, und auch der Hexentanzplatz wird umgestaltet.

Die Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von 11,7 Millionen Euro werden vom Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt mit 9,2 Millionen Euro gefördert, wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß. „Angesichts der Corona-Pandemie hat das Wirtscha