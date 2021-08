Der Schriftzug "Geldautomat" auf einem Geldautomaten.

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Springe. Der Versuch einen Geldautomaten in Springe in der Region Hannover zu sprengen, läuft für zwei junge Männer gründlich schief. Die Explosion bleibt aus. Der Fluchtwagen endet im Graben.

Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten in Springe in der Region Hannover hat die Polizei zwei Tatverdächtige auf ihrer Flucht gefasst. „Wir haben gegen 5.00 Uhr den Hinweis bekommen, dass zwei maskierte Täter sich an einem Geldau