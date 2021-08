Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Mitten in Oldenburg steckt nachts ein Mann einen anderen Mann an. Das Opfer wird lebensgefährlich verletzt. Bei der Aufklärung setzt die Polizei auf Zeugenaussagen.

Nach einer Brandattacke gegen einen Mann an einer Bushaltestelle in Oldenburg ermittelt die Polizei wegen Mordversuchs. Ein 53 Jahre alter Mann soll am späten Donnerstagabend am Schlossplatz in der Innenstadt einen 66-Jährigen bei einem Str