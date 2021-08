Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf.

Springe. In Eldagsen haben mindestens zwei Unbekannte am Freitagmorgen versucht, an einer Bankfiliale einen Geldautomaten zu sprengen.

„Wir haben gegen 5.00 Uhr den Hinweis bekommen, dass zwei maskierte Täter sich an einem Geldautomaten zu schaffen machen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Täter flüchteten zunächst mit einem Auto in Richtung Springe, kamen jedoch nicht weit