Ein Relief über einem Gericht stellt die Justitia mit Waage und geschlossenen Augen dar.

Lüneburg. Wegen Bandendiebstahls stehen von Mittwoch (9.30 Uhr) an fünf Angeklagte im Alter von 18, 27, 28, 31 und 33 Jahren vor der 2.

großen Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen zur Last, sich in Dahlenburg, Bleckede, Neetze und Neuss zwischen Juni und August 2020 zu mehreren Wohnungseinbrüchen verabredet zu haben, die sie in wechseln