Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Stadtroda. Zwei verirrte Wanderer aus Niedersachsen haben in der Nacht zu Donnerstag eine großangelegte Polizeisuche in Thüringen ausgelöst.

Die beiden ortsunkundigen Männer hatten sich in einem Waldgebiet bei Golmsdorf (Saale-Holzland-Kreis) in der Nähe der Dornburger Schlösser verlaufen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der 74-Jährige und sein 34 Jahre alter Sohn war