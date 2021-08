Schönste Wanderwege in Niedersachsen und der Eifel

Wanderer sind in der Eifel unterwegs.

Henning Kaiser/picture alliance /dpa/Symbolbild

Baden-Baden. Deutschlands schönste Wanderwege liegen in diesem Jahr nach Ansicht von mehreren Zehntausend Wanderfans in Niedersachsen und in der Eifel.

In der Kategorie Mehrtagestouren setzte sich in einer Online-Abstimmung der VulkaMaar-Pfad aus Manderscheid in der Eifel (Rheinland-Pfalz) bei den Wählern der Zeitschrift „Wandermagazin“ durch. Die weiteren Plätze belegen der Lahnwanderweg