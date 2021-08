Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Lehre. Ein Autodieb ist mit einem gestohlenen Bulli über die Autobahn 2 bei Braunschweig vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Streifenwagen gerammt.

Nachdem der Wagen im Raum Hannover am Mittwoch als gestohlen gemeldet worden war, hatte eine Streife der Autobahnpolizei den Bulli kurz darauf auf der A2 in Höhe der Ansschlussstelle Braunschweig-Flughafen entdeckt, wie die Polizei am Donn