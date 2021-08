Eurobanknoten liegen auf einem Tisch.

Hannover. Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird Jahre dauern. Bund und Länder haben sich in der vergangenen Woche auf einen gemeinsamen Aufbaufonds geeinigt.

Niedersachsen rechnet nach einer Überschlagsrechnung des Finanzministeriums damit, sich in den kommenden 30 Jahren mit rund 1,4 Milliarden Euro am Aufbaufonds von Bund und Ländern für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz u