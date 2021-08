Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Seelze. Ein 19-Jähriger ist in Seelze bei Hannover mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen einen 18-Jährigen. Die beiden jungen Männer waren nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochnachmittag in Streit geraten, wie die Polizei in Hannover weiter mitteilte. Der 18-Jährige s