Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball.

Uli Deck/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat in der Dritten Liga die zweite Heimniederlage in Serie kassiert.

Die Lila-Weißen verloren am Mittwochabend gegen den MSV Duisburg mit 0:1 (0:1). Am Wochenende hatte der VfL gegen den SV Wehen Wiesbaden ebenfalls 0:1 verloren. Vor rund 7000 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke erzielte Moritz Stopp