Karten zu gewinnen: Lemwerder meldet am Wochenende "Drachen in Sicht"

Auch in diesem Jahr gibt es kein großes Drachenfest in Lemwerder, dafür aber viele kleine Veranstaltungen. (Archivfoto)

Bettina Dogs-Prößler

Lemwerder. Kein großes Drachenfest, sondern Kunst im ganzen Ort: Am Wochenende steigen in Lemwerder die Drachen in den Himmel. Dazu gibt es Kabarett und Konzerte.

Zehntausende Besucher hat das Drachenfest in Lemwerder jedes Jahr in seinen Bann gezogen. Dann kam Corona und der Ausfall im vergangenen Jahr. Auch in diesem Jahr wird es kein Drachenfest mit Festivalcharakter geben, aber immerhin sind die