Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hält eine Rede.

Danny Gohlke/dpa

Oldenburg. Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Armin Laschet, besucht heute mehrere Stationen in Niedersachsen.

Am Vormittag (09:00 Uhr) reist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident zum Rittergut Hammerstein in Gyhum-Bockel im Landkreis Rotenburg. Dort trifft er sich mit Vertretern des Landvolks und der Landfrauen und will Gespräche mit Untern