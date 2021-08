Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich der Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Barsinghausen. Nach mehreren Kollisionen im Gegenverkehr ist ein 81 Jahre alter Autofahrer in der Region Hannover gestorben.

Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei auf der L392 zwischen Barsinghausen und Landringhausen aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten.Nach bish