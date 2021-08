Versuchter Mord an Schwiegermutter: 67-Jähriger angeklagt

Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten.

Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Langenhagen. Nach dem vermeintlichen Treppensturz einer Seniorin hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen den Schwiegersohn erhoben.

Die 89-Jährige war im April mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Der 67 Jahre alte Schwiegersohn hatte behauptet, die Frau sei in ihrem Haus in Langenhagen bei Hannover die Treppe hinunter gestürzt.„Nach Aussagen d