João Victor von Wolfsburg (r) in Aktion gegen Mateusz Ciapa von Fürstenwalde. Nun wechselt Victor zum Al-Jazira Club in Abu Dhabi.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Wolfsburg. João Victor verlässt den VfL Wolfsburg und wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Der 27 Jahre alte Offensivspieler schließt sich dem Meister Al-Jazira Club aus Abu Dhabi an, wie die Wolfsburger am Dienstag mitteilten. Für den Fußball-Bundesligisten absolvierte João Victor in den vergangenen zwei Jahren 68 Pflichtspiele