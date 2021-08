Corona-Infektionen steigen in Niedersachsen weiter an

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist weiter gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 26,0, am Vortag lag der Wert bei 25,0. Am Dienstag vor einer Woche gab es 18,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das R