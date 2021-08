Wechselhaftes Wetter in Niedersachsen

Dunkle Regenwolken ziehen auf.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach am Main. Am Dienstag wird das Wetter in Niedersachsen wechselhaft.

Es werden Schauer, Wind und Temperaturen bis 18 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst(DWD) mitteilte. Weniger Niederschlag gibt es im Süden des Landes. Am Mittwoch soll es im Süden Niedersachsens mit 20 Grad etwas wärmer werden, im