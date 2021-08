Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lüder. Weil er einen 41-Jährigen in Lüder im Landkreis Uelzen schwer im Gesicht verletzt und die Bremsleitungen eines Autos zerschnitten haben soll, ist ein 20-Jähriger festgenommen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erließ ein Richter am Freitag am Amtsgericht Winsen/Luhe einen Haftbefehl an. Der Vorwurf lautet auf Mordversuch und gefährliche Körperverletzung. Der junge Mann soll die Taten am 9. Juli begangen haben