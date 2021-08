Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Dörverden. Ein 28-jähriger Autofahrer ist bei Dörverden (Landkreis Verden) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Unfall am Vorabend ereignet. Der Wagen war in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Straßenbaum geprallt. Feuerwehrleute befreiten den Fahrer mit schwerem Gerä