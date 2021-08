Autofahrer will vor Polizei flüchten: Und rammt Monument

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug.

Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Wiedensahl. Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen auf der Flucht vor der Polizei im Landkreis Schaumburg ein Steinmonument auf einem Kreisverkehr gerammt.

Die Beamten fanden den 51-Jährigen schwer verletzt am Boden - unklar blieb zunächst, ob er sich selbst aus seinem Auto befreit hatte oder hinausgeschleudert wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu dem Zeitpunkt am Sonntagmorgen sei