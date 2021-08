Zahl der Wohngeldempfänger in Niedersachsen stark gestiegen

Zwei Hochhäuser mit Wohnungen.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der Wohngeldempfänger in Niedersachsen ist 2020 im Vorjahresvergleich um ein Viertel gestiegen.

Wie das Statistische Landesamt auf Anfrage mitteilte, bezogen Ende 2020 insgesamt 58.375 Haushalte Wohngeld. Ende 2019 waren es 46.652. Das entspricht einem Plus von 25,1 Prozent.Mit der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Wohngeldreform