Eine Maschine des Typs A400M startet am Fliegerhorst in Wunstorf nach Kabul.

Moritz Frankenberg/dpa

Wunstorf. Fotografen und Kamerateams harren die ganze Nacht am Fliegerhorst in Wunstorf aus. Am Morgen startet die erste Maschine zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte nach Kabul. Es ist ein gefährlicher Einsatz.

Die Mission ist geheim, die Atmosphäre fast gespenstisch. Im Morgengrauen gegen 6.30 Uhr hebt am niedersächsischen Fliegerhorst in Wunstorf (Region Hannover) das erste Transportflugzeug nach Afghanistan ab. Fotografen und Kamerateams harren