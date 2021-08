Eine Maschine des Typs A400M startet am Fliegerhorst in Wunstorf nach Kabul.

Moritz Frankenberg/dpa

Wunstorf. Die Bundeswehr ist zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte mit einem ersten Transportflugzeug nach Afghanistan aufgebrochen.

Am niedersächsischen Fliegerhorst in Wunstorf (Region Hannover) startete am Montagmorgen eine Maschine des Typs A400M nach Kabul.Fallschirmjäger der Bundeswehr sollen am Montag in den Militärtransportern in der afghanischen Hauptstadt anko