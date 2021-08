Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach einem Maskenstreit hat die Bundespolizei einen Reisenden zwangsweise aus einem Zug in Hannover geholt.

Der 76-Jährige befand sich in einem Intercity nach Berlin und wollte keine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Zugbegleiter forderten den promovierten Akademiker am Freitag mehrfach dazu auf. Schließli