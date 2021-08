Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt.

Bremen. Nach einem Messerangriff auf seine Mutter in Bremen hat die Polizei am Samstag den 25 Jahre alten mutmaßlichen Täter in Berlin festgenommen.

Die Beamten hatten den jungen Mann am Berliner Hauptbahnhof kontrolliert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 25-Jährige hatte am Freitagnachmittag seine Mutter aufgesucht und auf diese mehrfach eingestochen. Die 50-Jährige wurde mit sc