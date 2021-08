Gegentor in Nachspielzeit: Osnabrück verliert gegen Wehen

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat in der 3.

Fußball-Liga eine bittere Heimniederlage kassiert. Durch ein Tor in der Nachspielzeit verlor der Zweitliga-Absteiger am Samstag mit 0:1 (0:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden. Vor 6028 Zuschauern schoss Florian Carstens in der letzten gefährli