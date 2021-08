Lebhafter Verkehr auf den Autobahnen in Niedersachsen

Fahrzeuge fahren über eine Autobahn.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Großenkneten. Zur Mitte der Sommerferien in Niedersachsen hat am Samstag auf den Autobahnen des Bundeslandes lebhafter Verkehr geherrscht.

Es seien viele Autos unterwegs, was aber für einen Samstag normal sei, sagte ein Beamter der Autobahnpolizei in Ahlhorn. Ähnlich äußerten sich andere Polizeidienststellen. Am Sonntag sei mit deutlich mehr Verkehr Richtung Süden zu rechnen,