Feuer in Behindertenwohnheim: Person aus Wohnung gerettet

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Bei einem Feuer in einer Wohnanlage für Menschen mit Behinderungen in Bremerhaven ist ein vermisster Mensch gerettet worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die Person in einer Wohnung, brachten sie aus dem Gebäude und übergaben sie dem Rettungsdienst, wie es in einer Mitteilung von Samstag hieß. Die restlichen Bewohner wurden in einen sicheren Gemeinschaftsr