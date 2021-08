Baerbock hat in Heimat Pattensen „gelernt, was wichtig ist“

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pattensen.

Julian Stratenschulte/dpa

Pattensen. In ihrer alten Heimat Pattensen (Region Hannover) hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nach eigenen Aussagen gelernt, worauf es im Leben ankommt.

„Hier bin ich geboren, hier lebt meine Familie, hier hab' ich gelernt, was wichtig ist im Leben“, sagte die 40-Jährige bei einem Besuch der Kleinstadt südlich von Hannover im Rahmen ihrer Wahlkampftour am Samstag. Der Halt in dem 15.000 Ei