Ein Schild am Otterstedter See warnt vor Blaualgen.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover. Wegen der Verbreitung von giftigen Blaualgen gelten an fünf Badestellen in Niedersachsen Badeverbote.

Betroffen seien der Seeburger See und das Freibad Barbis im Landkreis Göttingen, das Heidestrandbad in Hemmoor im Landkreis Cuxhaven, die Thülsfelder Talsperre im Kreis Cloppenburg und der Ottersteder See im Kreis Verden, teilte das Nieder