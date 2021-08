Das Logo der Bahn ist auf der Front eines ICE zu sehen.

Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet und der Zugverkehr in Niedersachsen und Bremen normalisiert sich.

Sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr seien die Züge am Freitagmorgen weitgehend normal gestartet, sagte eine Bahnsprecherin. Nur einen Teilausfall im Fernverkehr habe es gegeben. Am Bahnhof in Hannover sei es dementsprechend ruhig g