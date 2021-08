Das Logo der Bahn ist auf der Front eines ICE zu sehen.

Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Nach einem 48-Stunden andauernden bundesweiten Streik bei der Bahn mit vielen Einschränkungen in Niedersachsen und Bremen hat sich der Verkehr am Freitag wieder normalisiert. Für die Gewerkschaft GDL war es einer der größten Streiks ihrer Geschichte.

Nach einem zweitägigen Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat sich der Schienenverkehr in Niedersachsen und Bremen am Freitag wieder normalisiert. Schon kurz nach dem Betriebsstart am frühen Morgen sei der Verkehr wiede