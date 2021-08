Heuler „Lönne“ robbt nach seiner Auswilderung in die Nordsee.

Marcus Brandt/dpa

Norden. Die niedersächsische Seehundstation in Norddeich (Kreis Aurich) will an diesem Freitag (17.00 Uhr) die ersten Heuler der Saison auswildern.

Dazu sollen drei bis vier Jungtiere, die in den vergangenen Wochen in der Station aufgepäppelt wurden, mit Booten zu einer Sandbank vor Juist gebracht und dort wieder in die Freiheit entlassen werden. Ein Heuler ist ein von der Mutter getr