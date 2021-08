Ein Transporthubschrauber der Bundeswehr vom Typ NH90 entleert den Löschwasserbehälter vom Typ Bambi Bucket während einer Übung über dem Brandherd.

Philipp Schulze/dpa

Munster. Die Brandbekämpfung aus der Luft und das Zusammenspiel von Bundeswehr und Feuerwehr stand am Donnerstag in Munster im Mittelpunkt einer Übung.

Zwei von 23 in Faßberg stationierten Nato-Helicopter-90 gingen in die Luft. Geübt wurde die Koordinierung mit den Feuerwehren am Boden, um im Einsatzfall schnell Löschwasser an den Brandort zu bringen. An einer 19 Meter langen Leine ist da