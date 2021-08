Bochum-Trainer Reis: „War eine tolle Zeit in Wolfsburg“

Bochums Cheftrainer Thomas Reis beobachtet das Spiel seiner Mannschaft.

Tim Rehbein/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Aufstiegscoach Thomas Reis vom VfL Bochum freut sich darüber, sein Debüt als Bundesliga-Trainer am Samstag ausgerechnet in seiner alten Heimat Wolfsburg zu erleben.

Er gehe mit „viel Vorfreude und einigem Stolz natürlich“ in dieses Spiel, sagte der 47-Jährige in einem „Kicker“-Interview. „Es war immer mein Ziel, auch als Coach die Bundesliga zu erreichen. In Wolfsburg zum Beispiel war es eine tolle Ze