Ein brennendes Wohnmobil steht auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel.

-/Polizeiinspektion Rotenburg, Pressestelle/dpa/Archivbild

Reeßum. Auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel ist in Fahrtrichtung Hamburg ein Wohnmobil auf dem Standstreifen ausgebrannt.

Die 21-jährige Fahrerin und ihr 20-jähriger Beifahrer hätten kurz vor dem Brand am Mittwochmittag plötzlich ein lautes Knallgeräusch vernommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Fahrzeug habe daraufhin Feuer gefangen und sei let