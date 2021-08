Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht.

Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Beierstedt. Die Polizei im Landkreis Helmstedt hat einen mutmaßlichen Brandstifter gestellt, der Feuer auf einem Acker gelegt hat.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten zwei Zeugen am Vorabend bei Mäharbeiten auf einem Acker in Beierstedt eine verdächtige Gestalt am Feldrand beobachtet. Kurze Zeit später stieg Rauch von der Stelle auf. Die Feuerwehr konnte d